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عاجل.. ليل بطلًا لكأس السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان
الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:01 م
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل من الحصول على لقب بطولة كأس السوبر الفرنسي للمرة الاولى في تاريخه بالفوز على فريق نادي باريس سان جيرمان بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كسكا عند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين من الشوط الأول وذلك بعد أن صوب كرة صاروخية سكنت شباك كيلور نافاس.
وفي الشوط الثاني كثف لاعبوا الفريق الباريسي من هجماتهم لتسجيل هد التعادل وهو ما تحقق عند حلول الدقيقة الرابعة والسبعين عن طريق ماورو إيكادري لكن راية الحكم رفضت إحتسابه بداعي التسلل.
وتعد تلك المرة هي الأولى التي يتوج بها ليل بلقب بطولة السوبر الفرنسي والتي شارك فيها بصفته حامل لقب الدوري.
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