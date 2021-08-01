بنك مصر: خطوات الحصول على وحدة سكنية بمبادرة التمويل العقاري

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن المواطن عندما يختار الوحدة في مبادرة التمويل العقاري، يتوجه إلى البنك ويطلب التمويل، ويقوم البنك بتقييم الوحدة على حسابه، ومن ثم التمويل، وإجراءات التمويل العقاري سريعة وقد لا تزيد المدة عن أسبوع إذا كانت الأوراق جاهزة.



وتابع "المغربي"، خلال تصريحات صحفية، أن المواطن عندما يشتري وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري يدفع قسط مماثل للإيجار على مدة تصل لـ30 عامًا دون تغيير، معقبًا: "مع مرور الوقت ستكون قيمة القسط صغير بسبب التضخم".

