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أحمد موسى: صلاح نشر صوره من مصر "اعملوا زيه" (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تمتلك أفضل الشواطئ على مستوى العالم ولكن البعض ينشر صورًا من دول أخرى ويتحدث عنها بفخر رغم أن بلده أولى.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير خارجية التشيك أكد أن الشواطئ المصرية من أفضل الشواطئ في العالم.

وتابع موسى أن محمد صلاح قضى عطلته الصيفية في مصر والساحل الشمالي؛ ونشر الصورة من مصر وهذه أفضل دعايا لمصر والسياحة المصرية.

وأوضح أحمد موسى أن المطلوب من كل فرد أن يدعم سياحة بلده على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأن يتحدث عن بلده في الصفحات.

وأضاف أن مصر لديها منتجعات سياحية وشواطئ عالمين، في أماكن مختلفة وينبغي على المصريين دعم بلدهم، ومحاولة انعاش السياحة بها بدلا من توجيه الدعم لدول أخرى.

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