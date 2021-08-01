من شاطئ البحر.. صورة قديمة لـ شادية بالمايوه

تألقت الفنانة شادية، في صورة نادرة لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر.



وظهرت شادية وهي ترتددي المايوه، داخل البحر وتلعب وسط المياه، كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.



وقدمت شادية عدد كبير من الأعمال الفنية، التي قربت الجمهور إليها كما أن صوتها أبهر الجمهور، وشقاوتها التي كانت تظهر على عينها وعلى معظم أدوارها، ومازالت أعمال شادية تسيطر على اهتمام الجمهور القديم والحالي، وتسعدهم أغانيها فور سماعها.