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استشاري: عملية المصغر أسهل من التكميم (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ أمراض السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة حديثة حدثت في جراحات السمنة بسبب التكنولوجيا الحديثة التي سهلت من إجراء العملية بالمنظار، وهذا زاد من معدل الأمان إلى نسبة الـ 100% بفضل الله عز وجل.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن التخدير الحديث سهل من إجراء جراحات السمنة لمن يعاني من مشاكل في التنفس، والحالات الصعبة، وهذا الأمر حقق طفرة كبيرة في إجراء العملية.

ولفت أستاذ أمراض السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن عملية التحويل المصغر أسهل من تكميم المعدة، وتتمثل في عزل جزء من المعدة بدون استئصال، وهذا الأمر يريح الكثير من المرضى.

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