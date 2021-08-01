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بالمايوه على شاطئ البحر.. مريم فخر الدين في إجازتها الصيفية (صورة نادرة)
الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:54 م
مي مرسي
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ظهرت الفنانة مريم فخر الدين في صورة،أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية في فترة شبابها.
واعتمدت "فخر الدين" في ثيابها على المايوه، كما ارتدت قبعة وذلك إثر تواجدها على شاطئ البحر في إجازتها الصيفية.
وكانت مريم فخر الدين، علامة مميزة في السينما المصرية حيث أحب الجمهور أعمالها وظهورها الراقي والطاغي الذي يعطي للعمل هدوء غير طبيعي.
وظلت أعمال مريم فخر الدين خالدة حتى يومنا هذا، فيشاهدها الجمهور ويتأمل في جمالها ورقيها.
واعتمدت "فخر الدين" في ثيابها على المايوه، كما ارتدت قبعة وذلك إثر تواجدها على شاطئ البحر في إجازتها الصيفية.
وكانت مريم فخر الدين، علامة مميزة في السينما المصرية حيث أحب الجمهور أعمالها وظهورها الراقي والطاغي الذي يعطي للعمل هدوء غير طبيعي.
وظلت أعمال مريم فخر الدين خالدة حتى يومنا هذا، فيشاهدها الجمهور ويتأمل في جمالها ورقيها.
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