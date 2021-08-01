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بفستان أزرق.. رضوي الشربيني في أحدث ظهور عبر "إنسنجرام"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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شاركت الأعلامية رضوي الشربيني متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "الشربيني" في الصور بإطلالة مميزة مرتدية فستان أنيق باللون الأزرق، وأعتمدت على مكياج جذاب وظهرت بشعرها باللون البني منسدلا على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة "البسوا أزرق يا جماعه".



يذكر أن الأعلامية رضوي الشربيني تقدم برنامج "هي وبس"عبر شاشة CBC سفرة.


وأنهت رضوي الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرا، وتستمر عرص الحلقات الأولي للموسم الخامس.

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