Advertisements

داعية يكشف فضل الإحسان في الإسلام (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان في آيات كثيرة، وأخبر أنه يحب المحسنين، ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولقوله تعالى: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"، مشيرًا إلى أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تفسير الزيادة المذكورة في هذه الآية الكريمة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة.

وأضاف "رضا"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه المراقبة لله وحضور القلب كأنه يراه وينظر إليه، مشيرًا إلى أنه من أنواع الإحسان "الإحسان في العمل" بأن يكون موافقا لما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم خاليا من البدع والمخالفات، لقوله تعالى: "بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

وتابع: "الإحسان ضد الإساءة؛ عكس هذا ما أخبر الله به عن الكفار في الآخرة بقوله: "كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون" فإن ذلك جزاء لحالهم في الدنيا لما تراكم من الذنوب على قلوبهم، فحجبهم عن معرفة الله ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم أن حجبوا عن رؤية الله في الآخرة.

أخبار تهمك

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ أقل من ساعتين

كيف استمتع نجوم الزمن الجميل بالإجازة الصيفية؟ (صور نادرة)

منذ ساعة و 7 دقيقة

محامي محمد رمضان يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل الحكم بتغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه

منذ 34 دقيقة

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على سبب عدم دفن انتصار الشراح حتى الآن

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

09:30 م

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

09:05 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان