الأهلي يحتفل بفوز افشة بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا

احتفل النادي الأهلي بفوز محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بالتتويج بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد اختيار هدف أفشة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات كأفضل هدف في دوري الأبطال لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.









وكتب الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل :"لاعبنا محمد مجدي أفشة صاحب أفضل هدف في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

‏- 2019/2020 الزمالك

‏- 2020/2021 فيتا كلوب





وتوج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.