هاري كين يحسم مصيره مع توتنهام

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال متواصل عن مستقبل الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي الذي ارتبط بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة تيلجراف البريطانية أن كين سيبلغ توتنهام برغبته بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الأسبوع المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كين سيجتمع بإدارة ناديه في الأسبوع المقبل عقب نهاية إجازته الصيفية، حيث أن النجم الإنجليزي سيجري محادثات مع توتنهام بشأن مستقبله.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن هاري كين كان قد أكد عقب نهاية الموسم الماضي بأنه يرغب في الرحيل من أجل الفوز بالألقاب والبطولات واللعب في دوري أبطال أوروبا ويعتبر مانشستر سيتي الأقرب للتعاقد معه.