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"ظهور حشرات".. تحذير غريب من الأرصاد للمواطنين بسبب ارتفاع الحرارة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:34 م
موجة الطقس الحار مستمرة
موجة الطقس الحار مستمرة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة على مدار هذا الأسبوع وستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إلى أن درجة الحرارة اعتبارا منتصف هذا الأسبوع ستصل على القاهرة إلى 42 درجة، بينما ستسجل 44 درجة على جنوب البلاد في الظل، موضحا أن امتداد منخفض الهند الموسمي سبّب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وحذر الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من احتمالية ظهور الحشرات خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع الحرارة.

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