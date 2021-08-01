موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواصلة الانتصارات في مباريات الأحمر المتبقية في بطولة الدوري المصري لحصد اللقب الـ43 بتاريخ القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري

و يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة وادي دجلة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

و من المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة السابعة مساء يوم 4 أغسطس الجاري.

و تنقل مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.

و يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة.