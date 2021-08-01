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البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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يستعد البنك المركزي المصري لطرح أول عملة بلاستيكية في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد أن اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، على عيّنات من أوراق البنكنوت الجديدة، وذلك خلال اجتماع جمع بينه ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وويطرح البنك  فئات 10 جنيهات و20 جنيها بشكل متتابع وذلك من خلال المطبعة الجديدة للبنك المركزي الذي أنشائها خصيصا بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

 
1-تتمتع بعمر افتراضي أكبر من البنكنوت الورقي فتدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية.

2 تصنع العملات البلاستيكية من مادة البوليمر ومقاومة للتلف وضد المياه، وغير ملوثة للبيئة.

3-انخفاض تكلفتها نظرا لعمرها الافتراضي الأطول.

6-مقاومة للتزييف.

وجدير بالذكر أن هناك 6 دول أخرى العملات البلاستيكية، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، إلى جانب أستراليا.

وهناك دول أخرى تستخدم العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، والسعودية.

وسبق أن نفي إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية.

وأكد البنك المركزي المصري، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.

البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)
البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)
البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)
البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)
البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)
البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)
البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)
البنك المركزي يستعد لطرح أول عملة بلاستيكية بفئتين 10 و20 جنيه نوفمبر المقبل (صور)

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