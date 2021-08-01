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زراعة 1500 شجرة مثمرة وتزيين الشوارع في كفر الشيخ

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:38 م
حملات تجميلية في كفر الشيخ
حملات تجميلية في كفر الشيخ
عمرو الشامي
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شهدت مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، حملات رفع كفاءة الإنارة، وحملات للنظافة، وإزالة الإشغالات، إضافة لمشاركة على سلامة، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي في زراعة 1500 شجرة مثمرة.

وأشرف على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازى،على الحملات المتعددة التي شهدتها المدينة منها رفع كفاءة النظافة العامة، ورش الشوارع الرئيسية والفرعية، وإصلاح كسر مياه وكسح المياه نتيجة.

وقال علي سلامة، إنه تم زراعة 1500 شجرة مثمرة، ضمن حملة مستمرة لعدة أيام لزراعة الأشجار المثمرة، كما تابع أعمال لتجميل مدخل المدينة ورفع كفاءة الطرق وحملة نظافة مكبرة بقرية أبو منيسى التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملات موسعة للنظافة والتجميل في الفترة الصباحية والمسائية وصيانة وتركيب كشافات إنارة جديدة، واستهدفت الحملات شوارع وأحياء المدينة والقري التابعة له، ذلك في إطار خطة المدينة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة الشوارع والميادين.

في مدينة بيلا، تمكن قسم النظافة العامة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية، من شن حملات لرفع كميات كبيرة من مخلفات وتراكمات وتجمعات القمامة وذلك بجانب تفريغ الحاويات، وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع، وجاري استكمال الحملة مهامها بالفترة المسائية بباقي شوارع وأحياء المدينة.

كما قام قسم الكهرباء بمدينة بيلا، بإجراء عمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من المحروقة، بعدد من شوارع المدينة ومساكن الديبة بنطاقة مركز بيلا، وذلك حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن وجميع الجهات المعنية بالاهتمام بالإضاءة العامة بالشوارع، وضرورة الاهتمام بمستوى منظومة النظافة العامة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار رفع كفاءة أعمال الإنارة بالمدينة والقرى، وتكثيف حملات النظافة والتجميل على مدار اليوم، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولًا بأول، حفاظًا على المظهر العام والمظهر الحضاري والجمالي اللائق بمركز ومدينة بيلا وتحقيق الاستجابة الفورية للشكاوى الواردة عبر الوسائل والمنصات المختلفة.

وفي نفس السياق، شنت الوحدات المحلية علي مستوي مركز بيلا، حملات نظافة ورفع كفاءة الأعمدة بالإنارة العامة، تحت إشراف رؤساء القري، استهدفت رفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة ومسح الشوارع بالقري، باستخدام معدات الوحدات المحلية، بجانب القيام بصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، ومراجعة الإنارة العامة بطريق «أبو قطفة - الكراكات» بنطاق قرية إبشان.

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كفر الشيخ شوارع حملات نظافة الفجر أشجار

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