Advertisements

كفر الشيخ تحتفل باليوم المصري للشباب

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
احتفلت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، باليوم المصري للشباب على مستوى الجمهورية بمشاركة 10مراكز على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك تحت شعار "العب رياضتك زود مناعتك".

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية دور الشباب في تنمية الدولة وقيادة المستقبل بفكر ورؤى جديدة، وأهمية التواصل والتلاحم معهم لما يملكونه من طاقات إبداعية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى الشباب اهتماما ورعاية كاملة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يقام الاحتفال بمشاركة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى ان تفعيل مبادرة اليوم المصري للشباب والرياضة تشمل برامج مراكز شباب المحافظات تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، ويتم تنفيذ تلك المبادرة آخر يوم من كل شهر، وذلك عن طريق البث المباشر لتلك الفعاليات عبر منصة zoom في مختلف الأنشطة والبرامج من داخل مراكز الشباب، والتي أطلقتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية الإدارة العامة للبرامج البدنية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة، من خلال إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير مهارات الشباب المصري، جاء ذلك تحت إشراف تنفيذي إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عباده الجزار ـ مدير الإدارة العامة للبرامج البدنية بوزارة الشباب والرياضة - متابع ومنفذ المبادرة، عبدالمنعم الكناني،وكيل المديرية للشباب، وعدد من القيادات التنفيذية.

أخبار تهمك

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سبب عدم دفن انتصار الشراح حتى الآن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ ساعتين

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

محامي محمد رمضان يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل الحكم بتغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه

منذ أقل من ساعتين

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

09:30 م

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

09:05 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان