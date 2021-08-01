كفر الشيخ تحتفل باليوم المصري للشباب

احتفلت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، باليوم المصري للشباب على مستوى الجمهورية بمشاركة 10مراكز على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك تحت شعار "العب رياضتك زود مناعتك".



وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية دور الشباب في تنمية الدولة وقيادة المستقبل بفكر ورؤى جديدة، وأهمية التواصل والتلاحم معهم لما يملكونه من طاقات إبداعية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى الشباب اهتماما ورعاية كاملة.



وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يقام الاحتفال بمشاركة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى ان تفعيل مبادرة اليوم المصري للشباب والرياضة تشمل برامج مراكز شباب المحافظات تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، ويتم تنفيذ تلك المبادرة آخر يوم من كل شهر، وذلك عن طريق البث المباشر لتلك الفعاليات عبر منصة zoom في مختلف الأنشطة والبرامج من داخل مراكز الشباب، والتي أطلقتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية الإدارة العامة للبرامج البدنية.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة، من خلال إتاحة مساحات واسعة للممارسة الرياضية وتوسيع القاعدة الشعبية الرياضية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير مهارات الشباب المصري، جاء ذلك تحت إشراف تنفيذي إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عباده الجزار ـ مدير الإدارة العامة للبرامج البدنية بوزارة الشباب والرياضة - متابع ومنفذ المبادرة، عبدالمنعم الكناني،وكيل المديرية للشباب، وعدد من القيادات التنفيذية.