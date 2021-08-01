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الفلوس الجديدة.. أحمد موسى يعرض للمرة الأولى "10" و"20 جنيه" بلاستيك (فيديو)
الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:52 م
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى نموذجين لأول مرة للعملات الجديدة التي سيتم طرحها في نوفمبر المقبل.
وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الورقة الأولى فئة 10 جنيه والثانية فئة 20 جنيه وعليها توقيع محافظ البنك المركزي.
وتابع موسى أن الطباعة تتم بأحدث مستوى من التأمين وبدقة متناهية.
وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الورقة الأولى فئة 10 جنيه والثانية فئة 20 جنيه وعليها توقيع محافظ البنك المركزي.
وتابع موسى أن الطباعة تتم بأحدث مستوى من التأمين وبدقة متناهية.
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