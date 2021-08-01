Advertisements

مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن شعار الإخوان "الإسلام هو الحل" (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:55 م
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقّب اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ما تقوم به جماعة الإخوان في تونس، قائلا: "ما أشبه اليوم بالبارحة"، منوها بأن الجماعة لم يعد لهم راعٍ رسمي في الوقت الحالي.
 
وأشار "عبدالحليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنته ولكن في مرحلة كُمون، وكل من يهرب منهم يتوجه إلى لندن، كاشفا أنه كان هناك ضغوط على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 2005 بأن يكون هناك تمثيل للإخوان في البرلمان.

وأضاف أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي جلس مع الإخوان وقال لهم: "مش هقدر أدخلكم البرلمان بالشعار بتاعكم وكان عبارة عن سيفين وكلمة اعتصموا"، فقرر الإخوان تغيير شعارهم والبحث عن نغمة أخرى يدغدغون بها مشاعر المصريين فجاء شعارهم الجديد "الإسلام هو الحل"، وبعد نجاحهم في وقت المعزول محمد مرسي أعادوا شعارهم القديم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شعار الاخوان تونس الفجر الغنوشي الداخلية الاخوان

أخبار تهمك

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ ساعتين

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على سبب عدم دفن انتصار الشراح حتى الآن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

محامي محمد رمضان يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل الحكم بتغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: "زوج شقيقة حسن البنا كان تاجر مخدرات"

البرلمان النمساوي يوافق على تعديل قانون "الرموز"

فاروق المقرحي: "جماعة الإخوان الإرهابية ليسوا مسلمين وليهم دين لوحدهم"

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإخوان يقاتلون من أجل البقاء.. و"مسيرهم يتنسوا"

لواء سابق يكشف "خدعة" وزير الداخلية في حكم الإخوان للجماعة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: تجميد البرلمان التونسي قضى على قوة "الإرهابية"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

09:30 م

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

09:05 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان