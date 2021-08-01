مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن شعار الإخوان "الإسلام هو الحل" (فيديو)



وأشار "عبدالحليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنته ولكن في مرحلة كُمون، وكل من يهرب منهم يتوجه إلى لندن، كاشفا أنه كان هناك ضغوط على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 2005 بأن يكون هناك تمثيل للإخوان في البرلمان.



وأضاف أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي جلس مع الإخوان وقال لهم: "مش هقدر أدخلكم البرلمان بالشعار بتاعكم وكان عبارة عن سيفين وكلمة اعتصموا"، فقرر الإخوان تغيير شعارهم والبحث عن نغمة أخرى يدغدغون بها مشاعر المصريين فجاء شعارهم الجديد "الإسلام هو الحل"، وبعد نجاحهم في وقت المعزول محمد مرسي أعادوا شعارهم القديم.



عقّب اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ما تقوم به جماعة الإخوان في تونس، قائلا: "ما أشبه اليوم بالبارحة"، منوها بأن الجماعة لم يعد لهم راعٍ رسمي في الوقت الحالي.