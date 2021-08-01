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نائب محافظ المنوفية: مشروعات "حياة كريمة" ستغير وجه القرى

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:55 م
داليا الحسين
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قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف، يهدف لتحسين حياة 58 مليون مواطنا في القرى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يتابع عملية التطوير الشاملة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشروع يوفر مياه نظيفة وصرف صحي للقرى، مؤكدا أن أهالي القرى شاهدوا تنفيذ وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القرى.

وأكد أنه تم إعادة بناء أكثر من 2000 منزل في قرى المنوفية ويتم العمل على توصيل خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتدعيم شبكات المياه مؤكدا أن مشروع تبطين الترع غير وجه الريف المصري ويحافظ على المياه.

وأوضح أن المرحلة الأولى في المنوفية التي بدأت بالفعل في مركزي الشهداء وأشمون تشمل العمل على كل المحاور تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتغيير وجه القرى تماما.

ووجه موسى الشكر لقوات المسلحة والهيئة الهندسية على ما يتم بذله من جهود في مشروع حياة كريمة.

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