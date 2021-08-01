"الحسيني" عن أسعار إيجارات المصيف: العلمين الجديدة "هتأدب" الساحل الشمالي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن سعر أقل وحدة في الساحل الشمالي في اليوم يقدر بـ3 آلاف جنيه، ما يعني أن رب الأسرة إذا أراد أن يقضي 10 ليالٍ في الساحل، فهذا يكلفه 30 الف جنيه، دون احتساب ثمن الطعام أو أي شيء آخر.



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أنه من عائلة متوسطة الحال، ولكن عائلته استثمرت في تعليمه، معقبًا: "أنا من عائلة كلها موظفين، ولكن كان لدى عائلتي المقدرة على التصييف في نفس المضيف الذي يصيف فيه أغنى ناس في البلد مثل المعمورة والعجمي".



ولفت إلى أن هناك مبالغة غير مفهومة وغير مقبولة في أسعار الساحل الشمالي، مضيفًا أن الساحل الشمالي كان يعمل شهرين فقط في العام، وهذا كان يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى حد كبير، معقبًا:" الحمد لله إن احنا عملنا مدينة العلمين الجديدة، لأن المدينة دي هي اللي هتأدب الساحل الشمالي".



وأشار إلى أن مدينة العلمين ستؤدي إلى وجود وفرة من الوحدات السكنية، معقبًا:"العلمين الجديدة مش مجرد مصيف، ولكنها عبارة عن مدينة تعمل طوال العام".

