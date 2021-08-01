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برلماني تركي يقترح بيع طائرة أردوغان الرئاسية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجه جارو بايلان عضو البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض مذكرة استفهامية للرئاسة التركية حول حرائق الغابات التي تشهدها تركيا منذ يوم الأربعاء الماضي.

وذكر بايلان في مذكرته التي وجهها لنائب الرئيس فؤاد أوكتاي أن "الحكومة التركية لم تتمكن حتى الآن من إخماد حرائق الغابات التي تسببت في خسائر بالأرواح وتدمير الطبيعة والحياة البرية".

وأضاف أن "وزير الزراعة والغابات صرح بأن الفترة بين 28 و29 من الشهر الماضي شهدت حرائق في 58 منطقة غابات بـ17 مدينة وأنه تم الدفع بثلاث طائرات للسيطرة عليها".

وأكد بايلان أن "العجز عن إخماد حرائق الغابات كان بسبب عدم امتلاك عدد كاف من طائرات إخماد الحرائق، ما أثار حالة من السخط لدى الرأي العام التركي".

وقال: "أليس بإمكانكم بيع إحدى طائرات الأسطول الرئاسي وشراء 20 طائرة لإخماد الحرائق بالمقابل. لماذا لم تفعلوا هذا؟.. أتدركون أنكم المسؤول الرئيسي عن حرائق الغابات؟".

من جهته، خاطب زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو الرئيس التركي قائلا: "ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة".

وتشارك مروحيات من روسيا وأوكرانيا في إطفاء 1140 نقطة مشتعلة، وينتظر مشاركة من أذربيجان، فيما ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات على الساحل الجنوبي لتركيا إلى 8 أشخاص، في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء الحرائق لليوم الخامس بعد إخلاء عشرات القرى.

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تركيا برلماني تركي

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