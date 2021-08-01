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محافظ أسوان يعلن عن إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن مخطط لإنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت بمساحة تصل لحوالي 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعلاقى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الذى يتواكب مع تقنين وضع وتشغيل مصنع لإنتاج الكحول بتكلفة إستثمارية 12 مليون جنيه وينتج 8 طن يوميًا.. جاء ذلك أثناء إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان، وحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد


حيث تمت الموافقة على إعطاء مهلة أخيرة لأحد أصحاب مصنع الأخشاب تصل إلى 3 أشهر للإنشاءات و3 أشهر أخرى للتجهيز والتشغيل، وهو الذى تزامن مع سحب الأراضى المخصصة لإنشاء محطة وقود كانت لصالح جمعية المستثمرين وطرحها بنظام حق الإنتفاع بالمزاد العلنى، بجانب تقنين أوضاع المحلات التجارية المخصصة للجمعية وطرحها للمزاد العلنى أيضًا، بالإضافة إلى سحب عدد 4 ورش حرفية وإنذار أصحاب الورش الخدمية بسداد المستحقات المالية المتأخرة،

وشدد المحافظ على الإسراع بتركيب 10 محولات كهرباء بتكلفة 13 مليون جنيه لتخصيصها لتشغيل 27 مصنع جديد جاهز للإفتتاح بتكلفة إستثمارية 108 مليون جنيه ستساهم في توفير الألاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بوضع منظومة تأمين متكاملة للمنطقة الصناعية تشمل تركيب كاميرات مراقبة بالتعاون مع المصانع والورش الكبيرة لربطها بغرفة كنترول وعمليات بإدارة المنطقة لتحقيق السيطرة الأمنية المتكاملة، مع الحفاظ على البنية التحتية داخل المنطقة، علاوة على زيادة رسوم النظافة للمصانع والورش طبقًا لحجم المخلفات،


مكلفًا بإعداد مقايسة مالية لدعم مرشح الشلال المغذى للمنطقة الصناعية بمياه الشرب بعدد من مواتير الرفع لإنهاء مشكلة ضعف المياه بالمنطقة وهو الذى يتوازى مع إعداد مقترح لطرح 50 فدان للمطور الصناعى من أجل تحقيق الإمتداد الإستثمارى داخل المنطقة للإستفادة من المزايا الإقتصادية لقربها من الإحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية، فضلًا عن الإرتقاء بالمنطقة الخدمية من خلال إستغلال المتخللات لعمل كرفانات لأنشطة متعددة ومحددة، وأيضًا دعم المنطقة بعمال نظافة وسيارات لرفع كفاءة منظومة النظافة داخلها.
محافظ أسوان يعلن عن إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت
محافظ أسوان يعلن عن إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت
محافظ أسوان يعلن عن إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت
محافظ أسوان يعلن عن إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت
محافظ أسوان يعلن عن إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت
محافظ أسوان يعلن عن إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت

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