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وقف شحن العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع في 4 محافظات

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
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كشفت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بنطاق محافظات (أسون / الأقصر/ قنا / سوهاج) عن توقف برنامج شحن العدادات مسبوقة الدفع، مساء اليوم الأحد، لمدة 4 ساعات.

وقالت شركة مصر العليا، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" سيتم وقف شحن العدادات مسبوقة الدفع، سواء من مراكز الشحن أو منافذ الدفع الإلكتروني (فوري & إي فاينانس)، اليوم الأحد الموافق أول أغسطس، الساعة العاشرة مساء ولمدة 4 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة.

وطالبت الشركة، المشتركين اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل هذه الفترة، موجهة اعتذارًا عن أي إزعاج للمشتركين.

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