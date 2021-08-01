حمزة نمرة يروج لأول حفلاتة في دبي



روج المطرب حمزة نمرة لحفلة المقبلة المقرر إقامتها في دبي، يوم الخميس الموافق ٢ سبتمبر القادم وذلك من خلال صفحته موقع تبادل الصور والفديوهات" إنستجرام ".







نشر "نمرة" فيديو جديد له وعلق علية قائلا "فاضل اقل من شهر علي اول حفلات ألبوم مولود سنه ٨٠ وأول حفله ليا في دبي أحجز تذكرتك دلوقتي

الزمان ٢ سبتمبر ٢٠٢١، المكان كوكاكولا أرينا دبي، الحدث أول حفله لايف لألبوم وأول مره في دبي".







يذكر أن المطرب حمزة نمرة شارك في أغنية " معلش" وهي من كلمات سامح خيري ومحمد السيد، ألحان حمزه نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب.