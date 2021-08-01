مجلس الوزراء: نسعى لتحويل الساحل الشمالي لمدينة تعمل طوال العام

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لاستفادة من تحويل الساحل الشمالي لمكان يعمل طوال العام، وليس لمدة شهرين فقط، خاصة أن حجم الاستثمارات في الساحل يقدر بمئات الملايين من الجنيهات.



وتابع "يونس"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن هناك تكليفًا واضحًا من الرئيس بحق المواطن في الاستمتاع بالكورنيش في مدينة العلمين الجديدة، وهذا يأتي في إطار معالجة الخطأ الموجود في الساحل الشمالي الذي سيطرت فيه القرى على الشاطئ.



ولفت إلى أن مدينة العلمين تعمل طوال العام، خاصة أنها تحتوي على عدة جامعات، وهذا من شانه أن يؤدي إلى وجود نشاط اقتصادي يساعد المدينة على العمل طوال العام، بخلاف أن هناك منطقة صناعية في العلمين تحتوي على عمال وفنيين، وهذا من شانه أن يساعد على عمل المدينة طوال العام.

