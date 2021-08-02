صحة الفيوم: 153 شهادة مؤمنة باليوم الأول بمركز تطعيم المسافرين (صور)

صرح الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، بأنه، تم اليوم الأحد، استصدار 153 شهادة مؤمنة للمواطنين الراغبين فى السفر والحاصلين بالفعل على جرعة أولى من جرعتي التطعيم، وذلك من مركز تطعيم المسافرين واستصدار الشهادات المؤمنة بمديرية الصحة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن هذا هو أحد مراكز التطعيم من ضمن الـ 4 مراكز التى تم اختيارها، وأنه سيتم افتتاح باقى المراكز الثلاثة تباعا.



وأضافت الدكتورة نشوى مصطفى، مدير مركز تطعيمات المسافرين واستصدار الشهادات المؤمنة بمديرية الصحة أن المركز يعمل من السبت الى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3عصرا.

