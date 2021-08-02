"تخطت 98٪".. نائب: البرلمان حقق إنجازات عديدة خلال دور الانعقاد الأول

أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن المجلس حقق إنجازات عديدة في إصدار القوانين والتشريعات.



وقال "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن المجلس شهد في بداية دور الانعقاد استدعاء جميع الوزراء للاستماع إلي بياناتهم والوقوف على ماتم إنجازه من خطة الحكومة، كما أنه عقد 58 جلسة عامة، و1502 اجتماع للجان النوعية، بالإضافة إلى مناقشة 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، و838 طلب باللجان النوعية.



وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن المجلس يحتوي على كوكبه كبيرة من الأعضاء متعددي الثقافات الذين يساهمون في سن القوانين والتشريعات بطريقة مميزة، والتي تهم مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن نسبة رضائه عن أداء المجلس تخطت الـ98% خلال دور الانعقاد الأول.



وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يتميز بالحكمة وقدرته على إدارة الجلسة بشكل مثالي، وملتزم التزام تام بمواعيد بدء الجلسات العامة، فهو رجل يعلم جيدًا كيف يحتوي الأعضاء فهو بمثابة أخ وأب للجميع.



