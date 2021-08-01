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تيباس يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذه التصريح

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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رفض خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت قرار محكمة مدريد الذي يطالب الاتحاد الأوروبي "يويفا" بإلغاء عقوبات ضد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، وقال إنه يوجد الكثير من النكات بشأن قرارات المحكمة تجاه الدوري الانفصالي.

 

وأصدرت أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بيانا مشتركا الجمعة رحبوا فيه بحكم المحكمة التجارية السابعة عشر في مدريد بإلغاء جميع العقوبات الاقتصادية والرياضية ضد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي وأعلنوا أنهم سيواصلون خططهم لإنشاء البطولة.

 

 

 

ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد اخر الأندية الصامدة بين 12 ناديا أسست مشروع دوري السوبر الانفصالي في أبريل نيسان الماضي، لكن المشروع انهار بعد انسحاب جميع الأندية الإنجليزية الستة بالإضافة إلى إنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.

 

وقال تيباس: قرأت البيان المشترك، وليس قرار المحكمة. في البداية أنه نفس القاضي كما هو الحال دائما، لذلك فقراراته تسير على نفس المنوال، نفس القاضي قد أوضح وجهة نظره في القضية من قبل، ولن يغير رأيه. إذا بدل رأيه فسيكون ذلك مجرد مزحة، أليس كذلك. بمناسبة النكات أعتقد أنه يوجد الكثير منها في هذه المحكمة.

 

وأكدت الأندية الثلاثة أنه سيتم تقييم القضية بواسطة محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والتي ستراجع موقف اليويفا بشأن احتكار الكرة الأوروبية. ويسعدنا أنه من الآن فصاعدا لن نتعرض لتهديدات اليويفا المستمرة.

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