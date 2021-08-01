Advertisements

مستشار الحكومة: المفروض المواطن يحاسبني لو بعت منطقة مميزة بسعر قليل

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على بيع الأبراج في العلمين الجديدة بأعلى الأسعار، وتستفيد من هذه الأرباح في تمويل الإسكان الاجتماعي، معقبًا:"المفروض المواطن لو أنا بعت منطقة مميزة بسعر قليل المواطن يحاسبني، مش يزعل".

وتابع "يونس"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الطقس في العلمين الجديدة مماثل للإسكندرية، حيث تصلح المدينة للعمل طوال العام، لافتَا إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس بالتوسع في الاستثمارات العقارية في الساحل الغربي، لخلق مدن مستدامة تستوعب الزيادة السكانية.

وتابع، أن هناك 100 ألف مصري يعمل في مدينة العلمين الجديدة وقت تنفيذ الإنشاءات فقط، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يشارك مع الدولة بقوة في هذه الاستثمارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني يونس مستشار الحكومة الفجر العلمين الجديدة الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تيباس يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذه التصريح

منذ 39 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 9 ساعات

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم عودة الجوكر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على سبب عدم دفن انتصار الشراح حتى الآن

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

09:30 م

تيباس يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذه التصريح

11:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان