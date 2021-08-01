مستشار الحكومة: المفروض المواطن يحاسبني لو بعت منطقة مميزة بسعر قليل

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على بيع الأبراج في العلمين الجديدة بأعلى الأسعار، وتستفيد من هذه الأرباح في تمويل الإسكان الاجتماعي، معقبًا:"المفروض المواطن لو أنا بعت منطقة مميزة بسعر قليل المواطن يحاسبني، مش يزعل".





وتابع "يونس"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الطقس في العلمين الجديدة مماثل للإسكندرية، حيث تصلح المدينة للعمل طوال العام، لافتَا إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس بالتوسع في الاستثمارات العقارية في الساحل الغربي، لخلق مدن مستدامة تستوعب الزيادة السكانية.



