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بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه خلال الموسم الجديد.

 

وحصل مسؤولو الكرة بنادي الزمالك، على توقيع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي بيراميدز، تمهيدًا لفتح المفاوضات مع إدارة النادي السماوي لحسم الصفقة بشكل نهائي.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء فتحوا خطوط تواصل مع إدارة بيراميدز لطلب الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في الصيف الجاري.

 

ويسعى الزمالك لحسم صفقة دونجا لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري.

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