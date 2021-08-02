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محافظ الإسكندرية: إطلاق تطبيق لحجز الشواطىء عبر "الموبايلات" (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:58 ص
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بها 66 شاطئا، وجميعهم مُأجرين عدا شاطىء مجاني، كما يوجود 7 شواطىء قيمة تذكرة الدخول بهم 5 جنيهات.

وأشار "الشريف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إلى أن الشواطىء مجهزة على أعلى مستوى وكافة الإجراءات الاحترازية مطبقة، حيث يتم قياس درجة حرارة كل زائر، ويتم إعطاء الزائر كيس قمامة حفاظا على الشاطىء.

وأوضح أن الشاطىء المخالف يتم توقيع غرامة عليه، وإن تكررت المخالفة يتم سحب الشاطىء من المستأجر، لافتا إلى أن المحافظة استقبلت 4 مليون زائر خلال فترة عيد الأضحى، حيث أحدث الشاطىء المجاني رواجا كبيرا، معلقا: "كان في أتوبيس قادم من أسوان للشاطىء المجاني.
 
ولفت إلى أنهم أطلقوا تطبيق لحجز الشواطىء من خلال الهواتف المحمولة، فضلا عن إمكانية تقديم الشكاوي عبر التطبيق، معلقا: "من حوالي شهر أحد العاملين طلب بقشيش فصلته من العمل نهائيا"، معلنا أنه سيكون هناك شاطىء مجانا بمنطقة الأنفوشي، وشاطىء آخر بمنطقة الغرب مجانا أيضا.

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