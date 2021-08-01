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أول تعليق من أسرة الطفلة الفلسطينية بعد نقلها لمعهد ناصر (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:16 م
والدة الطفلة الفلسطينية
والدة الطفلة الفلسطينية
أمنية فوزي
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قالت والدة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، الطفلة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة، إنهم أتوا من معبر رفح إلى قطاع غزة، مشيدة باستقبال المصريين لهم، معلقة: "استقبلونا استقبال عظيم، اتفاجئت باستقبالهم، وبشكرهم على الاستقبال الحلو".

وكشفت والدة الطفلة، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل حالة الطفلة، قائلة إنها مريضة منذ 6 سنوات بمرض جلدي، وتم تشخيصه في غزة بأنه صدفية أو إكزيما، وبعدها قررت الذهاب إلى مصر ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الطفلة الفسلطينية بيان محمود المصابة بمرض جلدي نادر، مساء اليوم الأحد بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم نقل الطفلة من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان في استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبي، يضم أطباء وممرضين في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة، مؤكدة أن الطفلة الفلسطينية خضعت إلى الكشف الطبي الأولي فور وصولها للمستشفى.

وأضافت أنه جارى إجراء عدة فحوصات للطفلة "مناعية، ومعملية"، لتشخيص حالتها بصورة دقيقة، والبدء في تلقي العلاج اللازم، لافتًة إلى أن الطفلة تخضع إلى الرعاية الصحية الفائقة والمتابعة الطبية المستمرة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة استجابتها للعلاج.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب إلى مواطن فلسطيني يستغيث لعلاج نجلته البالغة 7 سنوات، ووجه سيادته بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية على نفقة الدولة، حيث تعاني الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدي نادر.

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