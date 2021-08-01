Advertisements

"تبون" يعزي زعيم جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في وزير التوثيق والأمن

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
"

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لرئيس "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وأمين عام جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، في وزير التوثيق والأمن عبد الله الحبيب بلال.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان عنها: "بعث الرئيس عبد المجيد تبون برسالة تعازي ومواساة لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي وقدم التعازي على إثر وفاة وزير التوثيق والأمن المرحوم عبد الله الحبيب بلال".

كما توجه تبون إلى عائلة الفقيد والشعب الصحراوي بالتعازي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تبون الرئيس الجزائري

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

محامي محمد رمضان يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل الحكم بتغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه

منذ أقل من ساعتين

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ ساعتين

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على سبب عدم دفن انتصار الشراح حتى الآن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

ولى العهد البحريني يعزي الهند في حادث تصادم قطار بولاية البنجاب

3 برقيات من البحرين إلى الملك سلمان وولي عهده

ولي العهد يتلقى برقية عزاء من وزير الدفاع بدولة الكويت في وفاة الأمير بندر

بين العسكرية والدبلوماسية.. إبراهيم غالي رئيس جمهورية الصحراء المثير للجدل

تبون يعزي زعيم البوليساريو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

09:30 م

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

09:05 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان