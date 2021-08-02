Advertisements
أحمد عز لـ"الفجر الفني": "العارف" من أصعب الأعمال التي قدمتها.. ولا يشغل بالي المنافسة السينمائية (حوار)
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:13 ص
حوار ولاء عبد الناصر
Advertisements
استطاع النجم أحمد عز، أن يحقق نجاحاً كبيراً، من خلال فيلمه الجديد "العارف"، الذى تدور أحداثه حول عالم المخترقين "الهاكرز"، ومدى خطورتهم، ويعد فيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.
التقى "الفجر الفني"، بالفنان أحمد عز، ليكشف لنا كواليس فيلم "العارف"، الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، أعماله الفنية الجديدة، رأيه فى المنافسة السينمائية.
وإليكم نص الحوار:
كيف كانت تجربتك فى فيلم "العارف" .. وما الذى حمسك لخوض هذه التجربة؟
تجربتي في فيلم العارف تجربة جديدة ومختلفة، حيث تلقي الضوء على صراعات العقول والمقرصنين (الهاكرز) في عصرنا الحالي، وأكثر ما حمسني لهذا الفيلم هو أنني دائمًا أبحث عن الأدوار والأعمال الفنية الجديدة والمختلفة.
هل تعتبر فيلم العارف من أصعب الأفلام التي قدمتها؟
نعم، لأنه تطلب مجهودًا بدنيًا قاسيًا، وسافرت بسببه لأكثر من دولة، والفيلم أكشن فيعتمد على الحركة بشكل كبير.
ما الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير الفيلم؟
الفيلم بأكمله صعب في التنفيذ، حيث أن مشاهد الأكشن احتاجت إلى تدريب مكثف، كما أن الفيلم استهلك ميزانية مرتفعة جدًا، بالإضافة إلى توقف تصوير الفيلم لأكثر من مرة بسبب ظروف كورونا.
كيف كانت تحضيراتك لشخصية "يونس" فى فيلم العارف؟
ساعدني الورق كثيرًا وكذلك المخرج أحمد علاء، في البداية بدأت تكوين ملامح الشخصية على المستوى الخارجي ثم نفسيًا وداخليًا، وكانت هذه الشخصية تحتاج إلى لياقة بدنية قوية وأن يكون الشخص متزن ولديه ثبات نفسي، وهذا ما ذاكرته في الورق.
ما الرسالة التي يحملها فيلم العارف؟
تقديم نوعية أفلام كفيلم mission impossible لجيمس بوند، وتقديم البطل الذي ينفذ عمليات داخل وخارج مصر، فهوليود تقدم البطل الأمريكي بقوة، ونحن نقدم ذلك لنكشف قوتنا وهذا هو الغرض.
من وراء الفكرة التسويقية للفيلم.. وما رأيك فيها؟
شركة سينرجي هي من اقترحت تلك الفكرة، ومن وجهة نظري حركة ذكية للفت الانتباه وجذب الجمهور.
ما الشخصية التى تتمنى أن تقدمها خلال الفترة المقبلة؟
أتمنى تجسيد شخصية من الشخصيات التاريخية، مثل شخصية فى عهد الهكسوس، أو الإحتلال الإنجليزي"، وأنا أحب هذه الأعمال الفنية، لإنها تزيد من غرس حب الوطن للمشاهد.
ماتفاصيل فيلمك الجديد "الجريمة"؟
انتهيت من تصوير فيلم "الجريمة" مع شريف عرفة، وأقدم في الفيلم شخصية مجرم مأجور يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم على غيره ويقوم بالهرب، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن والمغامرة، وهذا ماحمسني له.
كيف كانت تجربتك مع الفنان كريم عبد العزيز في "كيرة والجن"؟
تجربة ممتعة وأعجبت بها، بشكل كبير وخصوصاً لأنها تناقش فكرة العمل الوطنى، وحب البلد، كما أن الفيلم من إخراج مروان حامد، ووجود النجم كريم عبد العزيز، وسعيد جدا بتجربتي معه.
هل المنافسة السينمائية تقلقك خاصة فى ظل وجود النجم كريم عبد العزيز؟
لا أشغل بالي بالمنافسة، فلابد من الفنان أن يقدم فيلم جيد للجمهور، ولا ينظر إلى المنافسة لأن الأرزاق خاصة بربنا، وكل واحد يجتهد فى عمله، والجمهور هو الحكم الفيصل في هذا الأمر.
Advertisements