أحمد عز لـ"الفجر الفني": "العارف" من أصعب الأعمال التي قدمتها.. ولا يشغل بالي المنافسة السينمائية (حوار)

كيف كانت تجربتك فى فيلم "العارف" .. وما الذى حمسك لخوض هذه التجربة؟



هل تعتبر فيلم العارف من أصعب الأفلام التي قدمتها؟



ما الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير الفيلم؟



كيف كانت تحضيراتك لشخصية "يونس" فى فيلم العارف؟



ما الرسالة التي يحملها فيلم العارف؟



من وراء الفكرة التسويقية للفيلم.. وما رأيك فيها؟



ما الشخصية التى تتمنى أن تقدمها خلال الفترة المقبلة؟



ماتفاصيل فيلمك الجديد "الجريمة"؟



كيف كانت تجربتك مع الفنان كريم عبد العزيز في "كيرة والجن"؟



هل المنافسة السينمائية تقلقك خاصة فى ظل وجود النجم كريم عبد العزيز؟















استطاع النجم أحمد عز، أن يحقق نجاحاً كبيراً، من خلال فيلمه الجديد "العارف"، الذى تدور أحداثه حول عالم المخترقين "الهاكرز"، ومدى خطورتهم، ويعد فيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.التقى "الفجر الفني"، بالفنان أحمد عز، ليكشف لنا كواليس فيلم "العارف"، الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، أعماله الفنية الجديدة، رأيه فى المنافسة السينمائية.وإليكم نص الحوار:تجربتي في فيلم العارف تجربة جديدة ومختلفة، حيث تلقي الضوء على صراعات العقول والمقرصنين (الهاكرز) في عصرنا الحالي، وأكثر ما حمسني لهذا الفيلم هو أنني دائمًا أبحث عن الأدوار والأعمال الفنية الجديدة والمختلفة.نعم، لأنه تطلب مجهودًا بدنيًا قاسيًا، وسافرت بسببه لأكثر من دولة، والفيلم أكشن فيعتمد على الحركة بشكل كبير.الفيلم بأكمله صعب في التنفيذ، حيث أن مشاهد الأكشن احتاجت إلى تدريب مكثف، كما أن الفيلم استهلك ميزانية مرتفعة جدًا، بالإضافة إلى توقف تصوير الفيلم لأكثر من مرة بسبب ظروف كورونا.ساعدني الورق كثيرًا وكذلك المخرج أحمد علاء، في البداية بدأت تكوين ملامح الشخصية على المستوى الخارجي ثم نفسيًا وداخليًا، وكانت هذه الشخصية تحتاج إلى لياقة بدنية قوية وأن يكون الشخص متزن ولديه ثبات نفسي، وهذا ما ذاكرته في الورق.تقديم نوعية أفلام كفيلم mission impossible لجيمس بوند، وتقديم البطل الذي ينفذ عمليات داخل وخارج مصر، فهوليود تقدم البطل الأمريكي بقوة، ونحن نقدم ذلك لنكشف قوتنا وهذا هو الغرض.شركة سينرجي هي من اقترحت تلك الفكرة، ومن وجهة نظري حركة ذكية للفت الانتباه وجذب الجمهور.أتمنى تجسيد شخصية من الشخصيات التاريخية، مثل شخصية فى عهد الهكسوس، أو الإحتلال الإنجليزي"، وأنا أحب هذه الأعمال الفنية، لإنها تزيد من غرس حب الوطن للمشاهد.انتهيت من تصوير فيلم "الجريمة" مع شريف عرفة، وأقدم في الفيلم شخصية مجرم مأجور يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم على غيره ويقوم بالهرب، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن والمغامرة، وهذا ماحمسني له.تجربة ممتعة وأعجبت بها، بشكل كبير وخصوصاً لأنها تناقش فكرة العمل الوطنى، وحب البلد، كما أن الفيلم من إخراج مروان حامد، ووجود النجم كريم عبد العزيز، وسعيد جدا بتجربتي معه.لا أشغل بالي بالمنافسة، فلابد من الفنان أن يقدم فيلم جيد للجمهور، ولا ينظر إلى المنافسة لأن الأرزاق خاصة بربنا، وكل واحد يجتهد فى عمله، والجمهور هو الحكم الفيصل في هذا الأمر.