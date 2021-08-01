Advertisements
حجازي يوجه رسالة للشعب المصري عقب توديع أولمبياد طوكيو 2020
الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:21 م
علي نبوي
Advertisements
وجه أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومنتخب مصر الأوليمبي رسالة إلى الجماهير المصرية بعد خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو ٢٠٢.
حجازي غرد عبر تويتر :"كان هدفنا ننهي مشوارنا في البطوله بميداليه اوليمبيه لبلدنا .بس الحمدلله علي كل شئ".
وأضاف :"ان شاء الله دا يكون جيل يخدم الكره المصريه و يكون قوام للمنتخب الاول في المستقبل القريب و ان البطوله دي تكون دافع ليهم و لينا كلنا للتطور وتحقيق نتائج افضل في البطولات الكبري حتي امام افضل الفرق".
وزاد :"شكراً الجهاز الفني و الاداري و الطبي.. شكراً اللاعبين و ان شاء الله يكونو اضافه للمنتخب الأول".
وتابع :"اخيراً اسف جداً لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبه بعد المباراه في جمله ان
(الكره مش باقيه لأن الكره اساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال) ":
واختتم :"كان المقصود منها بعد البطوله و نكمل احترامنا لبعض حتي بعد الخساره ويكملوا مشوارهم و هيتقابلو في المنتخب الاول".
Advertisements