حجازي يوجه رسالة للشعب المصري عقب توديع أولمبياد طوكيو 2020

وجه أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومنتخب مصر الأوليمبي رسالة إلى الجماهير المصرية بعد خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو ٢٠٢.





حجازي غرد عبر تويتر :"كان هدفنا ننهي مشوارنا في البطوله بميداليه اوليمبيه لبلدنا .بس الحمدلله علي كل شئ".









‏وأضاف :"ان شاء الله دا يكون جيل يخدم الكره المصريه و يكون قوام للمنتخب الاول في المستقبل القريب و ان البطوله دي تكون دافع ليهم و لينا كلنا للتطور وتحقيق نتائج افضل في البطولات الكبري حتي امام افضل الفرق".









وزاد :"شكراً الجهاز الفني و الاداري و الطبي.. شكراً اللاعبين و ان شاء الله يكونو اضافه للمنتخب الأول".





وتابع :"اخيراً اسف جداً لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبه بعد المباراه في جمله ان

‏ (الكره مش باقيه لأن الكره اساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال) ":





واختتم :"كان المقصود منها بعد البطوله و نكمل احترامنا لبعض حتي بعد الخساره ويكملوا مشوارهم و هيتقابلو في المنتخب الاول".