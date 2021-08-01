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حجازي يوجه رسالة للشعب المصري عقب توديع أولمبياد طوكيو 2020

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومنتخب مصر الأوليمبي رسالة إلى الجماهير المصرية بعد خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو ٢٠٢.

حجازي غرد عبر تويتر :"كان هدفنا ننهي مشوارنا في البطوله بميداليه اوليمبيه لبلدنا .بس الحمدلله علي كل شئ".


‏وأضاف :"ان شاء الله دا يكون جيل يخدم الكره المصريه و يكون قوام للمنتخب الاول  في المستقبل القريب و ان البطوله دي تكون دافع ليهم و لينا كلنا للتطور  وتحقيق نتائج افضل في البطولات الكبري حتي امام افضل الفرق".


وزاد :"شكراً الجهاز الفني و الاداري و الطبي.. شكراً اللاعبين و ان شاء الله يكونو اضافه للمنتخب الأول".

وتابع :"اخيراً اسف جداً لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبه بعد المباراه في جمله ان
‏ (الكره مش باقيه لأن الكره اساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال) ":

واختتم :"كان المقصود منها بعد البطوله و نكمل احترامنا لبعض حتي بعد الخساره ويكملوا  مشوارهم و هيتقابلو في المنتخب الاول".

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