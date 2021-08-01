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تعرف على مواعيد مباراتي مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لخوض مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري الكروي الأول، مشواره في التصفيات، بمواجهة أنجولا في القاهرة، وذلك أحد أيام 1 أو2 أو 3 أو4 سبتمبر المقبل.

فيما يحل ضيفًا على نظيره الجابوني، وذلك أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 سبتمبر، في الجولة الثانية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم، والتي تضم منتخب ليبيا، وانجولا والجابون.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سوف يلاقي منتخب ليبيا، في لقائين خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات.

يشار إلى أن المنتخبات صاحبة المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، تتأهل إلى الدور الثالث والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.

وتقسم المنتخبات العشر المتأهلة إلى مستويين، حسب موقعهم في تصنيف “فيفا”، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

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