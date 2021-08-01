تعرف على مواعيد مباراتي مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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تعرف على مواعيد مباراتي مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:23 م
أمل الحلفاوي
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يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لخوض مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري الكروي الأول، مشواره في التصفيات، بمواجهة أنجولا في القاهرة، وذلك أحد أيام 1 أو2 أو 3 أو4 سبتمبر المقبل.
فيما يحل ضيفًا على نظيره الجابوني، وذلك أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 سبتمبر، في الجولة الثانية.
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم، والتي تضم منتخب ليبيا، وانجولا والجابون.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سوف يلاقي منتخب ليبيا، في لقائين خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات.
يشار إلى أن المنتخبات صاحبة المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، تتأهل إلى الدور الثالث والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.
وتقسم المنتخبات العشر المتأهلة إلى مستويين، حسب موقعهم في تصنيف “فيفا”، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
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