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الأهلي يستعد لتعديل عقد نجم الفريق

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعديل عقد نجم الفريق بعد مجهوده الكبير مع المارد الأحمر في المباريات الأخيرة.

وأوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح إدارة النادي، بضرورة تعديل عقد أكرم توفيق وزيادة راتبه تقديرا لتألقه الملفت للأنظار مع الفريق في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وكان أكرم توفيق واحد من أهم اللاعبين الذين تسببوا في تتويج الأهلي بالاميرة السمراء، وقدم مباريات قوية رغم مشاركته في غير مركزه الأساسي، وصنع الهدف الاول ببراعة أمام كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا.

وتنوي لجنة التخطيط بالاتفاق مع إدارة الأهلي والجهاز الفني، عقد جلسة مع أكرم توفيق عقب العودة من أولمبياد طوكيو، وتعديل عقده بما يتناسب مع ما يقدمه من أداء كبير.

ويأتي قرار الأهلي لتحفيز اللاعب على مواصلة أدائه المميز رفقة الفريق، واغلاق اي محاولة اغراءات يتعرض لها اللاعب سواء للاحتراف الأوروبي أو من أندية عربية.

وانتهت اليوم مشاركة اللاعب مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو عقب الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

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