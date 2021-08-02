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رئيس هيئة الأرصاد السابق: الموجة الحارة في مصر سببها التغير المناخي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق إن الموجه الحارة التي تشهدها مصر حاليا غير طبيعية بسبب تأثير التغير المناخي، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية كانت درجات الحرارة لا تتعدى 38 درجة مئوية ولكن كانت مشكلتنا في ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، اليوم الأحد أنه لأول منذ 5 أو 6 سنوات تتعدى درجة الحرارة في الظل 40 درجة مئوية مع ارتفاع الرطوبة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ترتفع عن ذلك في فترة سطوع الشمس؛ وتختلف من مكان لآخر.

ونصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 11 ظهرا إلى 4 عصرا إلا إذا كان الشخص مضطر وفي هذه الحالة يجب ارتداء غطاء للرأس سواء" كاب" أو شمسية، وارتداء الملابس الفاتحة والقطنية وشرب المياه بكثرة.

كما ناشد المصطافين بعدم نزول الشاطئ من الساعة 11 ظهرا إلى 4 عصرا؛ والاكتفاء بالجلوس تحت الشمسية، منوها أن الكريمات الواقية من الشمس في هذه الفترة لن تؤثر، وتأثير الشمس على الجلد خطير.

وأهاب رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، بقادة السيارات بعدم ترك زجاجات "الإسبراي" داخل السيارة، معلقا: "ممكن تنفجر".

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الكلمات المفتاحية

رئيس هيئة الأرصاد السابق الموجة الحارة التغير المناخي الأرصاد أحمد عبد العال

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