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أسعار الذهب اليوم 2-8-2021.. سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات أغسطس

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الذهب فى مصر في مستهل أول تعاملات شهر أغسطس اليوم الإثنين، استقرارها عند نفس معدلات الانخفاض التى شهدها المعدن الأصفر، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل عيار 21 سعر 796 جنيها. 

سجل عيار 18 سعر 681 جنيها. 

سجل عيار 24 سعر 910 جنيهات. 

سجل الجنيه الذهب سعر 6360 جنيها. 

واستقر سعر الذهب عالميا عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة بعد وقف التداول بإغلاق البورصة والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية يومى السبت والأحد، وشهد المعدن الأصفر انخفاضا طفيفا قبل الإغلاق بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

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