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نشرة حوادث "الفجر".. غرق أب أثناء إنقاذ ابنته وكشف لغز تعفن جثة بالشروق

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 01:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"مبيعرفش يعوم".. تفاصيل غرق أب وابنته في العياط
كشف شهود عيان في واقعة غرق أب وابنته في قرية البرغوتي بحري مركز الناصرية، في العياط، بمحافظة الجيزة، أن الأب يدعى حامد عبدالستار، ويطلق عليه أهالي القرية اسم "الشيخ حامد"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، بينما ابنته تدعى "أسماء"، وتبلغ من العمر 14 عامًا.

"أحبها حتى الموت".. ننشر صورة غريق العياط الذي توفى أثناء محاولة إنقاذ ابنته
حصلت بوابة "الفجر"، على صورة "حامد عبدالستار"، والمعروف بـ"الشيخ حامد"، 40 عامًا، والذي غرق في أثناء محاولة إنقاذ ابنته في العياط، بمحافظة الجيزة.

قرار عاجل من النيابة لكشف لغز العثور على جثة متعفنة داخل شقة بالشروق
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة الشروق، كما أمرت النيابة بتكليف المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها وكشف لغز القضية.

حريق هائل بمنطقة "إسطبل عنتر" في مصر القديمة
اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، بمنطقة إسطبل عنتر في حي مصر القديمة، جنوب القاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدتين على مواطن بالقاهرة
 كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بتعدى سيدتين على أحد الأشخاص بالقاهرة.

زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: "عاملني زي البيت الوقف"
 أقامت سيدة، دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، مشددة على أنها متضررة من الطريقة التي عاملها بها في الفترة الأخيرة، حيث أنه يرفض طلاقها، ويتركها في منزل أهلها دون إنفاق عليها أو على أبنائها، ودون أن يأخذهم إلى بيت الزوجية.

حبس متهم قتل فتاة بالقاهرة الجديدة بسبب إيصالات أمانة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بقتل فتاة في منطقة القاهرة الجديدة، بسبب إيصالات الأمانة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة.

"الداخلية" تكشف ملابسات مشاجرة مجموعة من السيدات و3 أشخاص بالإسكندرية
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالتشاجر بالأيدى بالإسكندرية.

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غريق العياط غرق أب تفريغ كاميرات المراقبة تعفن جثة الشروق

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