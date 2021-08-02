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أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 2-8-2021

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر، خلال تعاملات الصباحية اليوم الإثنين، ليستقر سعر الدولار ليسجل 15.63جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس استقر سعر الدولار ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، استقر أيضا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول و(إتش إس بي سي) وبلوم مصر، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي التجاري وفا بنك، سجل الدولار استقرارا عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنية المصري أمام الدولار، 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري، ففي بنك مصر والبنك الأهلي بلغت 18.52جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفعت العملة الأوروبية لتسجل 18.54 جنيه للشراء، و18.75جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنية المصري أمام اليورو 18.59 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، ظل الريال السعودي محتفظا بهدوئه، ففي بنكي الأهلى المصري ومصر سجل 4.16 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

كانت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني قد ثبتت، تصنيف مصر السيادي عند آ2 للمرة الثالثة علي التوالي مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة، مما يعكس مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة أي تحديات، كما يعزز القرار من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وسلط مجلس الوزراء - في تقرير له - الضوء على مواصلة الجنيه المصري تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف، موضحا أن الجنيه المصري استطاع أن يحقق أداء قويا بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزا تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار سنوات والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية.

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