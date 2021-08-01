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تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز الجديدة حتى نهاية الدوري المصري

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز المتبقية في الموسم الحالي، بعد استئناف البطولة من جديد.

ويستعرض " الفجر الرياضي" مواعيد مباريات بيراميدز الجديدة حتى نهاية الدوري المصري:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، 7 مباريات في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

- بيراميدز ضد الإسماعيلي، يوم الأربعاء 4 أغسطس
- ضد طلائع الجيش، يوم الأحد 8 أغسطس
- ضد المصري، يوم الأربعاء 11 أغسطس
- ضد الجونة، يوم الأحد 15 أغسطس
- ضد أسوان، يوم الأربعاء 18 اغسطس
- ضد مصر المقاصة، يوم الأحد 22 أغسطس
- ضد غزل المحلة، يوم الأربعاء 25 أغسطس

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.

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