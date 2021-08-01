تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز الجديدة حتى نهاية الدوري المصري





كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز المتبقية في الموسم الحالي، بعد استئناف البطولة من جديد.





ويستعرض " الفجر الرياضي" مواعيد مباريات بيراميدز الجديدة حتى نهاية الدوري المصري:





ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، 7 مباريات في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.





- بيراميدز ضد الإسماعيلي، يوم الأربعاء 4 أغسطس

- ضد طلائع الجيش، يوم الأحد 8 أغسطس

- ضد المصري، يوم الأربعاء 11 أغسطس

- ضد الجونة، يوم الأحد 15 أغسطس

- ضد أسوان، يوم الأربعاء 18 اغسطس

- ضد مصر المقاصة، يوم الأحد 22 أغسطس

- ضد غزل المحلة، يوم الأربعاء 25 أغسطس





ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.