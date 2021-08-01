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تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز الجديدة حتى نهاية الدوري المصري
الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:30 م
أمل الحلفاوي
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز المتبقية في الموسم الحالي، بعد استئناف البطولة من جديد.
ويستعرض " الفجر الرياضي" مواعيد مباريات بيراميدز الجديدة حتى نهاية الدوري المصري:
ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، 7 مباريات في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.
- بيراميدز ضد الإسماعيلي، يوم الأربعاء 4 أغسطس
- ضد طلائع الجيش، يوم الأحد 8 أغسطس
- ضد المصري، يوم الأربعاء 11 أغسطس
- ضد الجونة، يوم الأحد 15 أغسطس
- ضد أسوان، يوم الأربعاء 18 اغسطس
- ضد مصر المقاصة، يوم الأحد 22 أغسطس
- ضد غزل المحلة، يوم الأربعاء 25 أغسطس
ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.
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