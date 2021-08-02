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هروب "مستريح الغربية" إلى قطر بعد جمعه 150 مليون جنيه

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن يحيي
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شهدت قرية السملاوية التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ظهور مستريح جديد قام بالنصب على عدد من أهالي القرية والقري المجاورة فيما يقرب من 150 مليون جنيه، وتمكن من السفر خارج البلاد، بعد أن أوهم ضحايا باستثمار أموالهم فى تجارة وتصنيع الاخشاب، في مقابل إعطائهم نسبة ربح 30%، إلا أنه رفض رد اي مبالغ مالية لهم، واستطاع أن يحصل على فيزا الي إحدى الدول العربية وقام بالسفر إلى الخارج.

وفور علم الضحايا بذالك قاموا بالتجمهر أمام مصنع لتصنيع الأخشاب ملك هذا الشخص الهارب، مطالبين باسترداد مبالغهم، واقتحم بعضهم المصنع وقاموا بفك وتحميل الماكينات الموجودة.


وكشف أحد ضحايا المستريح الجديد، أنه أعطاه مبلغ كبير مقابل ربح شهري 30%، ولكنه لم يلتزم سوي بضعة شهور بعدها تهرب ورفض رد المبلغ وطلب عدة مرات مهلة لرد المبلغ، وفوجئت اليوم بنبأ هروبه خارج مصر.


وأكد عدد من أهالي القرية أنه تم تقديم عدة بلاغات في مباحث الأموال العامة، وكذلك تم تحرير عدد من المحاضر في مركز شرطة زفتى، مطالبين نيابة الأموال العامة بمخاطبة دولة قطر لضبط المستريح وليرد لهم أموالهم.

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