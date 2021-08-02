الإسكان الاجتماعي: محدودو الدخل سيحصلون على وحدة سكنية بسعر التكلفة



وأشارت "مي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمحافظة دمياط تتراوح مساحتها من 104 إلى 116 متر، والأسعار تتراوح من 600 إلى 900 ألف جنيه حسب الموقع، حيث سيدفع المواطن متوسط الدخل 15% مقدم ويقسط الباقي على 30 عاما وبفائدة متناقصة 3%.



وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيطرحون وحدات سكنية لمحدودي الدخل في كافة المحافظات ضمن مبادرة التمويل العقاري، بينما أغلب وحدات متوسطي الدخل ستكون في المدن الجديدة، منوهة بأن كراسة الشروط ستكون متاحة في مكاتب البريد اعتبارا من الجمعة القادمة، وستتضمن كافة الشروط وأماكن الوحدات.



ونوهت بأن أي مواطن لديه استفسار بشأن المبادرة يمكنه الاتصال على الخط الساخن 577759991188، فضلا عن صفحة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، كما يتم عرض فيديوهات توضيحية على الصفحة لتوضيح الصورة للمواطن بشكل أكبر.



قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن سعر الوحدة العقارية ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل هو سعر تكلفتها، حيث لن يتحمل المواطن تكلفة الأرض، أو المرافق.