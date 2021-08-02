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أحمد موسى يحيي أبطال القوات المسلحة: " شوفتوا الإرهابيين نزلوا جري" (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 02:34 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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وجه الإعلامي أحمد موسى كل التحية لأبطال القوات المسلحة لنجاحهم في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية خلال الفترة السابقة، أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديدي الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن مصر تواجه الجماعات الإرهابية على عدة مراحل، سواء عسكرية أو فكرية، مضيفًا أن تلك الجماعات الإرهابية والتكفيرية بعيدة كل البعد عن الدين، وليديها أسلحة متقدمة، لكن القوات المسلحة تقف لها بالمرصاد: "لا تعطي لهذه الجماعات أمان".

وأضاف أن مصر لن تترك أي إرهابي أو إخواني، وبسالة القوات المسلحة سوف تؤدي إلى دحر جميع البؤر الإرهابية، مشيرًا إلى أن العناصر الإرهابية "نزلوا جري، لكن القوات المسلحة مبتسبش".

وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه على بعد 200 كليو متر من السواحل المصرية، بجوار حقل غاز ظهر شرق البحر المتوسط، هناك تأمينًا كبيرًا وتوجد غواصات لحماية أمن مصر المائي.

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القوات المسلحة الإرهابيين أحمد موسى أبطال القوات المسلحة

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