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الإطاحة بـ "4" مواطنين يروجون للمخدرات في تبوك والقصيم

الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
واس
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 صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن ترويج المواد المخدرة، أسفرت عن القبض على (4) مواطنين بمنطقتي القصيم وتبوك، لترويجهم مواد مخدرة، وضبط بحوزتهم (75,855) قرص إمفيتامين مخدر، و(38) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(9160) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(74) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر ، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي.

وأكد الرائد النجيدي، أنه أُوقف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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