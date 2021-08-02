تفاصيل محاولة الإخوان اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد بالصواريخ (فيديو)

قال الكاتب الصحفي التونسي فؤاد العجرودي، إن الإخوان في تونس يستخدمون أجهزة تنصت على المواطنين كأنهم دولة داخل الدولة، مشيرًا إلى أن القضاء أكد أن حركة النهضة ارتكبت جرائم في حق البلاد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن جماعة الإخوان أصبحت منذ سنة 2011 عميلة للاحتلال الإسرائيلي من أجل السيطرة على السلطة في مصر وليبيا وتونس بمساعدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتابع أنّ الغنوشي زعيم حركة النهضة الإرهابية، سهّل عبور شحنات أسلحة إلى ليبيا مستغلا فترة الانفلات الأمني عام 2011، وأصبحت حركة النهضة في سنة 2012 مسئولة عن تهريب الأسلحة من تونس إلى ليبيا، مضيفًا أنهم كانوا يدّعون بأن السلاح عبارة عن شحنات أدولية وهكذا كانت تمر.



وأضاف أنّ آخر شحنة سلاح أرسلها إخوان تونس إلى ليبيا كانت في سنة 2020، مشيرا إلى أن قرار اغتيال الرئيس التونسي بدأ منذ مارس 2020، وأن الكوماندوز الإسرائيلي كان مكلفًا بهذه المهمة لكنه فشل في تنفيذها، كما أنه كانت هناك واقعة لمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد في سنة 2006 باستخدام صواريخ.