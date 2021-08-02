Advertisements

تفاصيل محاولة الإخوان اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد بالصواريخ (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:02 ص
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
داليا الحسين
Advertisements
قال الكاتب الصحفي التونسي فؤاد العجرودي، إن الإخوان في تونس يستخدمون أجهزة تنصت على المواطنين كأنهم دولة داخل الدولة، مشيرًا إلى أن القضاء أكد أن حركة النهضة ارتكبت جرائم في حق البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن جماعة الإخوان أصبحت منذ سنة 2011 عميلة للاحتلال الإسرائيلي من أجل السيطرة على السلطة في مصر وليبيا وتونس بمساعدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع أنّ الغنوشي زعيم حركة النهضة الإرهابية، سهّل عبور شحنات أسلحة إلى ليبيا مستغلا فترة الانفلات الأمني عام 2011، وأصبحت حركة النهضة في سنة 2012 مسئولة عن تهريب الأسلحة من تونس إلى ليبيا، مضيفًا أنهم كانوا يدّعون بأن السلاح عبارة عن شحنات أدولية وهكذا كانت تمر.

وأضاف أنّ آخر شحنة سلاح أرسلها إخوان تونس إلى ليبيا كانت في سنة 2020، مشيرا إلى أن قرار اغتيال الرئيس التونسي بدأ منذ مارس 2020، وأن الكوماندوز الإسرائيلي كان مكلفًا بهذه المهمة لكنه فشل في تنفيذها، كما أنه كانت هناك واقعة لمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد في سنة 2006 باستخدام صواريخ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تونس الصواريخ الرئيس التونسي قيس سعيد الإخوان اغتيال قيس سعيد

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بعد استغاثة والدها.. الرئيس يوجه بمعالجة الطفلة الفلسطينية بمعهد ناصر

منذ حوالي 6 ساعات

رغم التألق.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 12 ساعة

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستهدف ضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

تيباس يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذه التصريح

منذ حوالي 4 ساعات

هروب "مستريح الغربية" إلى قطر بعد جمعه 150 مليون جنيه

منذ ساعة و 8 دقيقة

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

غضب البرلمان التونسي بسبب زيارة الغنوشي لأردوغان (فيديو)

انتخابات تشريعية قريبة.. سياسي تونسي يكشف مستقبل مخيف للإخوان في تونس

كيف مهدت جلسة محاسبة الغنوشي لعزله.. نواب تونسيون يجيبون

"الغنوشي": لدينا مصالح في ليبيا ولن نكون محايدين

سحب الثقة من الغنوشي.. تونس توجه صفعة جديدة للإخوان

راشد الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي بعد منعه من الدخول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

12:00 ص

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

09:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان