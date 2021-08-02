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أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 03:33 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إنه يتصور وجود مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد حيث عرض موسى تويتة لأحد الإخوان الإرهابيين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإرهابي سيف الدين مخلوف يلمح لمحاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد وما كتبه الإرهابي يكشف عن المخطط.

وقالت التغريدة التي نشرها الإرهابي إنه في حال عجز رئيس الجمهورية عجز جزئي يقوم بمهامه رئيس الوزراء وعند وفاة رئيس الجمهورية يقوم بمهامه رئيس البرلمان.

وأضاف موسى أن الرئيس التونسي قيس سعيد يحظى بشعبية جارفة بين الشعب التونسي وفقا لاستطلاعات الرأي.

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