قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي





وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء.





كما وجه الدعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايڤ، التي تدير قناة النادي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة وأسلوب عمل وإدارة قناة الأهلي.





وكانت قناة النادي الأهلي قد قررت اليوم منع أي شخص يعمل في القناة من الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء دفاعًا عن النادي أو الرد على الهجوم وذلك لنبذ التعصب ودرء الاحتقان بين صفوف الشعب المصري.