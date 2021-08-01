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قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي
الأحد 01/أغسطس/2021 - 11:53 م
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء.
كما وجه الدعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايڤ، التي تدير قناة النادي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة وأسلوب عمل وإدارة قناة الأهلي.
وكانت قناة النادي الأهلي قد قررت اليوم منع أي شخص يعمل في القناة من الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء دفاعًا عن النادي أو الرد على الهجوم وذلك لنبذ التعصب ودرء الاحتقان بين صفوف الشعب المصري.
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