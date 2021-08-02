"القومي للمرأة": هدف نشر أخبار العنف الزوجي تخويف الشباب من الزواج

قالت دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، إن الهدف من نشر اخبار العنف الزوجي تخويف الشباب من الزواج، وهذا الأمر يستهدف المرأة المصرية التي تعيش عصرها الذهبي، خاصة بعد تقلدها الكثير من المناصب العليا في الدولة.



وتابعت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن هناك حملات موجهة خلال الفترة الأخيرة لتشويه صورة المرأة المصرية، مضيفة أن الجرائم الزوجية في مصر نادرة جدًا، ولكن يتم نشر بعض الأخبار القديمة عن الجرائم بين الزوجين، في إطار وجود حملة موجهة ضد المرأة والأسرة المصرية.



ولفتت إلى أن الدولة المصرية مستقرة للغاية، ولكن البعض يعمل على إثارة البلبلة من خلال نشر الأكاذيب، وبعض الشائعات حول العنف الزوجي، رغم أن معظم هذه الأخبار قديمة.

