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"الصحة": استقبلنا 14 حالة تعاني من مرض ضمور العضلات تحت سن العامين

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 04:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا الحسين
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قالت الدكتورة ناجية فهمي، عضو اللجنة العليا لعلاج مرضى ضمور العضلات إنه تم استقبال 14 حالة تعاني من مرض ضمور العضلات تحت سن العامين، مشيرة إلى أن العلاج الجيني الذي سيتم استخدامه مخصص لسن تحت العامين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، الأحد، أن هناك 24 عيادة تتبع وزارة الصحة؛ وهي مخصصة للكشف على جميع أمراض العضلات والأعصاب، لافتة إلى أن العيادات تستطيع تحديد إكلينكيا من لديه ضمور العضلات الشوكي، وتقوم بإجراء ملف كامل له من رسم عضلات واعصاب وتحاليل طبية وتحليل جيني مجانا على حساب التأمين الصحي.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم العلاج للأطفال خلال هذا الأسبوع، موضحة أن 4 حالات في معهد ناصر ومستشفى عين شمس التخصصي سيتلقون هذا العلاج، معلقة: "سيتم حقن 4 حالات خلال هذا الأسبوع".

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وزارة الصحة مرض ضمور العضلات ضمور العضلات الصحة

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